Иран призвал Азербайджан дать разъяснения по поводу антииранских высказываний

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Иран призвал Азербайджан дать разъяснения по поводу недавних антииранских высказываний, сделанных при участии официальных лиц этой страны. Об этом пишет портал EADaily.

На заявления израильского министра иностранных дел относительно достижения договорëнности с главой МИД Азербайджана о "формировании единого фронта против Ирана" отреагировал представитель МИД Исламской Республики Нассер Канани.

Такой шаг он назвал "ещë одним свидетельством зловещих намерений сионистского режима".

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