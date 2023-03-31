Медведев: миротворцы НАТО на Украине станут законной целью армии России

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал идею ввести миротворцев на Украину, заявив, что миротворческий контингент — "прямые враги" для РФ, и будут являться "законными целями" для российской армии.

"Очевидно и то, что такие "миротворцы" — наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре. Они будут законной целью для наших Вооружённых сил, если разместятся на передовой без согласия России с оружием в руках и будут напрямую угрожать нам. И тогда эти "миротворцы" должны быть безжалостно уничтожены", — написал политик в своём Telegram-канале.

Он также назвал натовцев — "оборзевшими тварями, соскочившими с катушек от своего жлобства и наглости". Они держат всех остальных за конченых придурков, цинично ухмыляясь, предлагая свои "миротворческие" услуги, добавил Медведев.

Ранее об обсуждении на Западе инициативы о миротворцах заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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