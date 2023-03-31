Член СПЧ Брод: ООН лишь констатируют факты преступлений Киева

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Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил, что ООН лишь констатируют факты преступлений Киева, но дальше ничего не делают.

Ранее глава управления Верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк заявил, что были зафиксированы преступления со стороны киевских военных. По мнению Брода, международные организации демонстрируют двойные подходы к освещению событий СВО. Они знают о преступлениях киевского режима, но никаких мер не предпринимают.

"Да, некоторые из них констатируют военные преступления со стороны ВСУ. Речь идет об обстрелах гражданских объектов, гибели мирных граждан, об использовании оружия, запрещенного международными нормами, о жестоком обращении с военнопленными. При этом дальше констатации процесс не движется," — сказал Брод в беседе с РИА Новости.

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