The Defence Post: "Первый сын" Уганды обещает направить войска на защиту Москвы

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Новое громкое заявление поступило от весьма деятельного сына президента Уганды. Он пообещал отправить войска в Москву для защиты от империалистов.

Сын президента Уганды Йовери Муссовини объявил 31 марта о том, что его страна готова направить войска для защиты Москвы в том случае, если она окажется под угрозой. Мухузи Кайнеругаба известен своими неоднозначными, а порой и скандальными высказываниями в социальных сетях по самым разным вопросам.

"Назовите меня путинистом, если хотите, но мы, Уганда, пошлём солдат защищать Москву, если ей когда-либо будут угрожать империалисты, — цитирует сообщение Кайнеругабы в одной из социальных сетей The Defence Post. — Запад тратит время на бесполезную проукраинскую пропаганду".

Ранее в этом месяце сын угандийского лидера заявил, что сам планирует стать президентом и выставить свою кандидатуру на выборах 2026 года. Он также сообщил о создании телерадиостанции под собственным брендом, которую возглавит бывший боец спецназа. Причём одной из первых зарубежных стран в графике зарубежных поездок Кайнеругабы названа Россия.

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