Банковские счета россиян на сумму более 100 тысяч евро начали блокировать на Кипре

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Власти Кипра приступили к заморозке счетов обеспеченных россиян в местных банках. На острове ужесточают санкции по отношению к гражданам России.

Крупнейший небанковский брокер России БКС предупредил своих клиентов о том, что на Кипре начали замораживать банковские и брокерские счета россиян. Причём только те, на которых находятся более 100 тысяч евро. Об этом сообщает Frank Media.

Ограничения затронут абсолютно всех участников финансового рынка, которыми могут пользоваться россияне для открытия зарубежных счетов. Если ранее замораживали только часть суммы, которая была выше 100 тысяч евро, то теперь блокируют всю сумму целиком, либо её эквивалент в другой валюте.

Эти ограничения касаются граждан России, Белоруссии, физических лиц, которые временно проживают на территории России, зарегистрированных в России компаний, а также зарегистрированных за пределами Евросоюза компаний, которые более чем на 50% принадлежат россиянам или лицам, проживающим в России.

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