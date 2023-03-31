Ермаков: НАТО надавит на Эрдогана и заставит его согласиться принять Швецию в альянс

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США и их партнёры уже давно рассматривают Швецию как полноправного члена НАТО. Об этом заявил эксперт РИСИ Сергей Ермаков, оценивая в интервью Pravda.Ru заявление генсека альянса Йенса Столтенберга о готовности добиваться места для Швеции в военном блоке после выборов в Турции.

По мнению эксперта, у НАТО есть несколько сценариев присоединения Швеции к блоку. Он отметил, что самый очевидный вариант — возможная смена власти в Турции и более лояльное отношение нового руководства страны к расширению состава альянса.

"Но и сам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может несколько изменить позицию, учитывая, что во многом его сегодняшняя жёсткость объясняется необходимостью проявить большую самостоятельность в предвыборной кампании, продемонстрировать силу как политического лидера, способного бросить вызов мощному Североатлантическому альянсу. При любом раскладе позиция Турции будет несколько скорректирована", — считает Ермаков.

Специалист не исключил, что НАТО усилит давление на Эрдогана в случае его победы на выборах. Он также добавил, что неформальное сближение Швеции с блоком идёт уже давно, ведь Стокгольм включён в различные антироссийские военные планы альянса.

Ранее Столтенберг сообщил, что "борьба за Швецию" разгорится после выборной кампании в Турции в мае и продлится до саммита блока в июле.

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