Лукашенко: за год СВО погибло и ранено более полумиллиона человек с обеих сторон

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Соединённые Штаты и их союзники развязали на Украине полномасштабную войну до последнего украинца. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в традиционном ежегодном обращении к народу республики и парламенту 31 марта.

По его словам, в результате боевых действий в течение года погибло и ранено более полумиллиона человек с обеих сторон. Пока заокеанские хозяева не дадут отмашку, бойня на Украине не остановится, добавил белорусский лидер.

Лукашенко также призвал прекратить военные действия и перемещения войск как Украины, так и России и начать переговоры без всяких предварительных условий.

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