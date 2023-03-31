Украинский экономист: в стране демографическая катастрофа. Рождаемость, смертность и миграция пробили дно

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Украина на пике демографической катастрофы, но ситуация только ухудшается, заявил экономист из Незалежной Евгений Астахов. По его словам, рождаемость, смертность и миграция "пробили дно".

Как подчеркнул украинский эксперт, в ситуации виновата отнюдь не спецоперация России, демографический кризис в стране начался ещё задолго до СВО.

"Перед Украиной стоит сверхсложная задача исправить тренд демографического роста, находящегося в глубоком пике, — цитирует Астахова "Украина.ру". — Рождаемость, смертность и миграция уже пробили дно управляемого падения".

По словам экономиста, начиная с 1991 года в стране умерли 21,7 млн человек, что составляет 40 процентов населения. При этом Астахов подчеркнул, что смертность не связана с конфликтами, голодом или эпидемиями.

Сейчас же люди продолжают погибать не только в зоне конфликта, но и по другим причинам.

"Это не только погибшие (военные. — Прим. ред.), но и те, кто умирает из-за стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи", — резюмировал экономист.

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