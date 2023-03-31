Руководитель Государственной языковой инспекции Литвы Аудрюс Валотка призвал украинских беженцев учить местный язык, чтобы не быть похожими на "русских оккупантов".
По его словам, литовцы должны предъявлять больше требований к мигрантам для защиты языка.
"Когда украинские беженцы разговаривают, жители Литвы сразу вспоминают, где слышали такие фразы. Так говорили русские оккупанты", — отметил Валотка в беседе с LRT.
Он добавил, что граждане страны в быстрые сроки изменят своё отношение к украинским беженцам в случае отказа от изучения литовского языка. Как пояснил глава инспекции, сегодня многие литовцы общаются с мигрантами на русском языке, однако "это не навсегда".
Ранее стало известно, что в Польше зафиксировали рост правонарушений из-за беженцев с Украины. Именно они, согласно криминальной статистике, совершают большую часть преступлений.
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