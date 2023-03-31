Политолог Корнилов: наивно ожидать от МАГАТЭ признания, что ЗАЭС обстреливает украинская сторона

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Наивно полагать, что Международное агентство по атомной энергии в лице главы Рафаэля Гросси признает, что Запорожскую АЭС обстреливает киевский режим, заявил политолог, публицист и историк Владимир Корнилов.

По словам политолога, то, что МАГАТЭ говорит об опасной ситуации на ЗАЭС, но вряд ли выводы будут иными, чем после предыдущей поездки Гросси в 2022 году на станцию.

"Наивно ожидать, что Гросси признает: ЗАЭС обстреливает украинская сторона. Это очевидный факт, но официально этого не заявят. Не думаю, что глава МАГАТЭ может породить что-то новое и революционное после нынешнего визита", — пояснил Корнилов "ПолитРоссии".

Однако главе агентства нужно отдать должное — он единственный европейский чиновник, который посетил территории, подконтрольные разным сторонам конфликта, резюмировал Корнилов.

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