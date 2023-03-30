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Немецкий политик: "НАТО должно обратиться к Путину с предложением"

1:38
Мир

На немецком телевидении в очередном политическом шоу стороны поговорили о дипломатии. Спикер по вопросам внешней политики партии "Левая" Грегор Гизи предложил странам НАТО подумать о прекращении поставок оружия на Украину, ведь очевидно, что такая тактика Запада не привела ни к чему, кроме разрушений и новым смертям.

Немецкий политик: "НАТО должно обратиться к Путину с предложением"

"Проконсультировавшись с Украиной, НАТО должно обратиться к Путину со следующим предложением: скажем, послезавтра мы остановим поставки и не отправим ни одного орудия при условии, что с вашей стороны больше не будет ни единого выстрела. То есть, по сути, это будет режим прекращения огня. Если он скажет "нет", то косвенно согласится на продолжение поставок оружия. Если он скажет "да", то мы бы остановили убийства, причинение боли, разрушения.

Не поймите меня неправильно, я осознаю, что армия РФ всё ещё будет на Украине. В этом они не уступят. После прекращения огня нужны сложные мирные переговоры. Может быть, с президентом Бразилии Лулой или с другими людьми. Кто-то может выступить посредником. И тогда, возможно, найдутся компромиссы. Они могут не покинуть занятые территории, но можно, например, договориться о двойном гражданстве для местного населения", — высказался в эфире Гизи.

Как пишет Telegram-канал "Папочка канцлера", радует вспышка адекватности на европейском ТВ. Осталось дожать до состояния, когда НАТО перестанет считать себя пупом земли и выставлять условия.

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А Путин предупреждал... Украине готовят армагеддон. Даже НАТО не спасет
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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