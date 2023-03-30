Экс-президент Молдавии Додон на встрече с избирателями: "Без России мы не выживем"

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Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил на одной из встреч с избирателями в Гагаузии, где он агитировал за социалистов, что с Российской Федерацией нужно дружить. В конце фразы он добавил: "Прорвёмся, наши уже рядом". Об этом пишет EADaily.

"Уверен, что нужно с Россией дружить. Не против Европы, а без России мы не выживем, потому что нам нужен тот рынок, нам нужна дешёвая солярка, дешёвый газ", — заявил политик.

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