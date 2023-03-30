Белорусский "Макдоналдс" переименовался в "Мы открыты!" и предложил деревянные игрушки

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В Белоруссии завершился процесс ребрендинга популярной американской сети закусочных "Макдоналдс". Теперь эти рестораны получили название "Мы открыты!"

В прошлом году сеть закусочных "Макдоналдс" на территории России была продана "за символическую плату" российскому бизнесмену Александру Говору, который произвёл ребрендинг. После нескольких месяцев закрытия многочисленные рестораны в России заработали в июне под новым названием "Вкусно и точка", которое было неоднозначно воспринято россиянами.

И вот теперь стало известно, что аналогичный ребрендинг проведён и на территории Белоруссии. Теперь местные рестораны "Макдоналдс" будут называться "Мы открыты!", и такое же изменение произошло в Казахстане, как сообщает "Союзное вече".

Также новое название получат и все популярные блюда в меню, что произошло и в России. К примеру "Хэппи мил" в новых белорусских ресторанах "Мы открыты!" уже называется "Кидс Мил", а внутрь туда кладут деревянные игрушки вместо пластиковых.

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