Захарова: кураторы из США посылают украинских военных на убой

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Запад ведёт себя максимально цинично, загоняя украинцев в ловушку, продолжая поставлять им вооружение и активно спонсируя продолжение боевых действий.

Захарова подчеркнула, что Запад уничтожает руками президента Владимира Зеленского население Украины.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен 28 марта сказал, что призывы к прекращению огня могут быть циничной ловушкой. А поставки вооружений и выделение миллиардов долларов на ведение боевых действий — это не циничная ловушка?" — задала вопрос Захарова во время брифинга.

Представитель ведомства отметила, что кураторы из Вашингтона фактически гонят украинских военных на убой.

Захарова добавила, что судя по действиям киевских властей и их западных покровителей, задачи спецоперации были сформулированы верно, и их важно выполнить до конца.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.