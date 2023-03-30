Политолог: у Маска есть шансы сделать политическую карьеру

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У американского предпринимателя Илона Маска есть шансы сделать политическую карьеру. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с Pravda.Ru.

По его мнению, такие шансы есть в том плане, что если от республиканцев на президентских выборах будет выдвинут Дональд Трамп, а от демократов — Джо Байден, то это может создать некую ситуацию в США, при которой возникнет разочарованность у американских избирателей в отношении перспектив обеих партий.

"Такого рода разочарованность может привести к тому, что встанет вопрос о возможном третьем кандидате. И не исключено, что Маск может сыграть на этой волне, выдвинуть свою кандидатуру", — заметил эксперт.

Бизнесмен может сыграть роль кандидата-объединителя, он как раз одинаково апеллирует и к демократам, и к республиканцам. И поэтому в данном случае эта ситуация, в принципе, возможна. Она, может быть, невелика. Но, судя по всему, Маск готов в этом участвовать, добавил собеседник издания.

Аналитик считает, что его могли бы взять вице-президентом республиканцы в случае победы на выборах.

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