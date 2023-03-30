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MWM: до конца 2023 года Россия произведёт 1500 танков Т-90М для нужд ВС РФ в зоне СВО на Украине

1:41
Мир

Российская армия недавно получила несколько сотен танков Т-90М и множество Т-72Б3М. Ранее РФ была одним из лидеров по производству боевых машин. Сейчас "Уралвагонзавод" произведёт 1500 единиц Т-90 для нужд СВО до конца года.

MWM: до конца 2023 года Россия произведёт 1500 танков Т-90М для нужд ВС РФ в зоне СВО на Украине

"Одних танков в этом году мы полторы тысячи штук сделаем. Посчитайте, сколько получит наш противник даже по самым оптимистичным расчётам — вот вам и ответ", — приводят слова Дмитрия Медведева аналитики издания MWM.

Т-90М, находящийся на вооружении России, прошёл испытания в феврале 2020 года и был введён в эксплуатацию в апреле того же года. Однако до начала конфликта на Украине в феврале прошлого года танк приобретался в крайне ограниченном количестве.

Основным достоинством Т-90М перед предшественниками являются пушка 2А46М-5 и система управления огнём "Калина", которые позволяют использовать широкий спектр специализированных боеприпасов, которые уже появляются на Украине с начала 2023 года.

Танк также оснащён новой цифровой системой управления и связи, которая значительно превосходит по этому параметру российские аналоги. Его живучесть возросла благодаря интеграции системы активной защиты "Афганит" и динамической защиты "Реликт", а также внутренней изоляции боеприпасов. Эти преимущества уже показали свою эффективность в боях на Украине. Кроме того, Т-90М также совместим с осколочно-фугасными снарядами.

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Работа новейших танков Т-90М "Прорыв" на Херсонском и Запорожском направлениях
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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