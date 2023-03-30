Ищенко: коалиция России, Ирана и Китая победит США, лишив Вашингтон контроля над торговыми путями

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Политолог Ростислав Ищенко заявил, что для победы над Вашингтоном и уничтожения доминирования Штатов не нужно развязывать войну.

"Наиболее сильный удар по США нанесёт лишение их контроля над глобальными торговыми путями", — подчеркнул специалист, слова которого приводит "Военное дело".

Москва должна подрывать силовые возможности Вашингтона, добавил эксперт. Однако, по его мнению, не стоит запускать вооружённое столкновение. Достаточно коалиционных действий РФ, КНР и Ирана, отметил собеседник издания.

Как сказал Ищенко, необходимо создавать альтернативные и выгодные торговые пути, которые не смогут контролировать американские власти.

Ранее журналисты Daily Sabah предупредили, что китайско-российское сотрудничество подрывает систему миропорядка Запада.

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