Сивков заявил, что "Искандеры" из Белоруссии смогут достать до любой точки в Польше

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Дальность поражения оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" варьируется от 50 до 500 километров. Однако по некоторым данным, ракеты способны преодолеть расстояние до 650 километров, заявил военный эксперт Константин Сивков.

"Если брать от границ Белоруссии вглубь на 100 километров и от этой величины отмерить 500 километров — вот вам примерная зона поражения. Где-то 400 километров получается как минимум. Ну, всю Польшу простреливают фактически", — подчеркнул он в беседе с Life.

Кроме того, в случае необходимости в зоне поражения "Искандеров" окажется вся Украина и Прибалтика, некоторые регионы Словакии, Чехии, Румынии и Финляндии. Также российские ОТРК, размещённые на территории Белоруссии, прикроют миротворческие силы России в Приднестровье, заключил Сивков.

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