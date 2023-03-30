Пател: США намерены вернуть Россию к выполнению договора о СНВ-III

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Соединённые Штаты планируют вернуть Россию к участию в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател.

Он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает введение "дополнительных контрмер", чтобы стороны выполняли требования соглашения.

"Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений способствует безопасности не только США и союзников, но и России", — заявил Пател на брифинге.

Ранее российский лидер Владимир Путин принял решение приостановить участие страны в ДСНВ, поскольку Москве не дают проводить в на территории США полноценные инспекции. Более того, Североатлантический альянс прямо озвучивает свои цели о стратегическом поражении России, указал он.

Глава Белого дома Джо Байден назвал решение Путина "ошибкой" и отметил, что США не заметили признаки возможного использования ядерного оружия.

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