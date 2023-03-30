AP: Зеленский считает опасным то, что жители Киева забыли про войну и заполнили рестораны

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Заполненные кафе, рестораны и супермаркеты Киева, бурная уличная жизнь словно бы говорят о том, что никакого военного конфликта нет. Президент Зеленский считает это опасным явлением.

В течение двух дней журналисты из информационного агентства Associated Press сопровождали украинского президента Зеленского по всей стране на его поезде. Они пишут, что лидер Украины стал "лицом неожиданно сильного сопротивления, которое страна оказала российской армии". Опираясь на миллиарды долларов военной помощи Запада, Украина не дала российским войскам осуществить стремительное наступление, в том числе и взять Киев в первые дни войны.

Однако этот успех привёл к тому, что сам Зеленский считает "разделённым экраном реальности" современной войны. В украинской столице переполнены кафе и рестораны, а на востоке страны происходят жестокие сражения. Украинский президент говорит, что с одной стороны, это здорово, поскольку дети и семьи любят жизнь, а солдаты возвращаются к нормальной реальности. Но с другой стороны, очень опасно.

Солдаты на передовой могут потерять мотивацию, если почувствуют, что граждане не обращают на них внимания. Некоторым украинцам кажется, что им можно ослабить бдительность, поскольку фронт далеко. Стало естественной привычкой для жителей Украины игнорировать сирены воздушные тревоги и не скрываться в бомбоубежищах. Зеленский сравнил это с потерей бдительности перед второй волной пандемии COVID-19.

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