Яна Поплавская: можно "просто послать" Польшу с её требованиями

Актриса и телеведущая Яна Поплавская резко отреагировала на новость о том, что Польша потребует от российских спортсменов осудить спецоперацию на Украине для участия в Европейских играх, которые пройдут в Кракове летом.

Польский министр спорта заявил, что от спортсменов потребуют "отделить зёрна от плевел" — если они подпишут заявление с осуждением действий России, "это будет свидетельством моральности", напомнила актриса.

"Можно ещё потребовать поцеловать ботинок Байдена! Может ещё объявить Байдена и Зеленского святыми миротворцами? И сказать, что это Америка победила во Второй мировой войне. А можно просто послать Польшу с ее требованиями на…" — написала Поплавская в своём Telegram-канале.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.