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Яна Поплавская: можно "просто послать" Польшу с её требованиями

Мир

Актриса и телеведущая Яна Поплавская резко отреагировала на новость о том, что Польша потребует от российских спортсменов осудить спецоперацию на Украине для участия в Европейских играх, которые пройдут в Кракове летом.

Яна Поплавская: можно "просто послать" Польшу с её требованиями

Польский министр спорта заявил, что от спортсменов потребуют "отделить зёрна от плевел" — если они подпишут заявление с осуждением действий России, "это будет свидетельством моральности", напомнила актриса.

"Можно ещё потребовать поцеловать ботинок Байдена! Может ещё объявить Байдена и Зеленского святыми миротворцами? И сказать, что это Америка победила во Второй мировой войне. А можно просто послать Польшу с ее требованиями на…" — написала Поплавская в своём Telegram-канале.

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Шабров: Польша опять решила удивить весь мир
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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