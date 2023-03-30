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Глава МВФ Георгиева: Рост ВВП в мире упадет в 2023 году ниже 3%

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Мир

В рамках борьбы с инфляцией многие государства мира резко подняли размеры процентных ставок. Этот момент до сих пор беспокоит банковский сектор, следует из заявления главы МВФ Кристалины Георгиевой. Она выступила с призывом опираться исключительно на кооперацию и солидарность разных сторон, пишет РБК.

Глава МВФ Георгиева: Рост ВВП в мире упадет в 2023 году ниже 3%

Георгиева напомнила о том, что глобальная экономика уже в течение весьма продолжительного периода времени неспокойна, поскольку испытывает один шок за другим. По словам руководителя МВФ, 2023-й окажется "еще одним трудным годом". Повышение ВВП в мире упадет ниже трехпроцентной отметки в связи с украинским конфликтом и существенным ужесточением кредитно-финансовой политики, предупредила Георгиева.

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Автор Ольга Лазарева
Ольга Лазарева — выпускающий редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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