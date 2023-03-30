Nihon Keizai: Европа научилась обходить собственные санкции и покупать российскую нефть

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Европейские страны не смогли отказаться от российских нефтепродуктов, потому закупают их в Азии, несмотря на собственноручно принятые санкции, заявил японский экономист Такаюки Ногами.

Именно поэтому, отметил он, азиатские и ближневосточные государства продолжают увеличивать объемы переработки сырой нефти из РФ.

"Третьи страны покупают дешёвую сырую нефть в России, перерабатывают её и перенаправляют в Европу, получая хорошую прибыль", — пояснил Ногами в интервью изданию Nihon Keizai.

Эксперт уверен, что в Европе прекрасного осведомлены об источнике нефтепродуктов, но вынуждены забыть о вторичных санкциях, чтобы избежать энергетического кризиса.

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