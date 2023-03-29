Истребители МиГ-29, переданные Словакией Украине, находятся в Харькове

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

Заместитель спикера Верховной рады Украины Елена Кондратюкова сообщила о месте нахождения четырёх многоцелевых истребителей МиГ-29. В своём выступлении в Национальном совете Словацкой Республики она сообщила о прибытии самолётов в Харьков, пишет EADaily.

Кондратюкова выразила благодарность союзнику за предоставленную Украине гуманитарную помощь, оружие, технику и международную поддержку. Заместитель спикера Верховной рады также напомнила о предложении Киева относительно формулы мира, которая начинается с вывода российских войск.

Ранее стало известно, что Словакия передаст Украине 13 своих истребителей МиГ-29, включая уже доставленные четыре.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.