Заместитель спикера Верховной рады Украины Елена Кондратюкова сообщила о месте нахождения четырёх многоцелевых истребителей МиГ-29. В своём выступлении в Национальном совете Словацкой Республики она сообщила о прибытии самолётов в Харьков, пишет EADaily.
Кондратюкова выразила благодарность союзнику за предоставленную Украине гуманитарную помощь, оружие, технику и международную поддержку. Заместитель спикера Верховной рады также напомнила о предложении Киева относительно формулы мира, которая начинается с вывода российских войск.
Ранее стало известно, что Словакия передаст Украине 13 своих истребителей МиГ-29, включая уже доставленные четыре.
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