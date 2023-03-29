Экс-дипломат Польши раскритиковал идею о распаде РФ: Западу невыгодно "эффектное поражение России"

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Бывший польский дипломат Витольд Юраш заявил, что нарратив о "распаде России" является "вбросом" российских спецслужб, сообщает EADaily.

Юраш не верит в заявления, которые гласят, что после неудачного проведения СВО Россия распадётся.

Он считает, что Западу невыгодно "эффектное поражение России", так как имеется угроза ядерной эскалации.

Дипломат предположил, что россиянам свойственен неоимпериализм, независимо от их национальной принадлежности. Он отметил, что буряты, тувимцы и другие народы РФ чувствуют свою принадлежность к Российскому государству.

"Если предположить, что большинство россиян поддерживают войну, то возможные поражения могут вызвать у них готовность поддержать ещё более жестокую силу, а не то, чтобы поддержать распад своего государства, поскольку — как всё указывает — они мечтают о своей мощности", — выразил свою точку зрения представитель Польши.

Юраш считает, что разговоры о распаде РФ дорого обойдутся Польше.

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