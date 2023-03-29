Flightradar24: самолёт-радиоразведчик EP-3E ВМС США замечен в акватории Чёрного моря

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Самолёт радиоразведки Lockheed EP-3E Aries II, принадлежащий воздушной базе ВМС США на острове Крит, был замечен над воздушным пространством Румынии и акваторией Чёрного моря. Об этом проинформировал Flightradar24.

Предполагается, что воздушное судно осуществляет радиотехническую разведку в интересах Вооружённых сил Украины. В настоящее время его маршрут находится на большом расстоянии от российской территории и полуострова Крым.

EP-3E Aries II — самолёт РЭБ, разработанный американской фирмой Lockheed на базе патрульного воздушного судна Р-3 Orion. В состав летательного аппарата входят комплексы радиотехнического противодействия ESM, система предупреждения об облучении РЛС Radar Warning Receiver (RWR) и радиотехнической разведки Electronic Intelligence (ELINT).

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