Китай начнет строительство собственной альтернативы Starlink в 2023 году

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Во втором полугодии 2023-го на ракету "Чанчжэн-5B" будет впервые установлена вторая ступень "Юаньчжэн-2". Отправить ее на орбиту с грузом спутников планируют с прибрежного космодрома Вэньчан, сообщает Space News. Они будут первыми в запланированном китайцами мегасозвездии из 13 тысяч интернет-спутников сети "Гован" — ответа КНР на Starlink и на иные сети Запада.

Ключевой задачей аэрокосмической научно-технической корпорации Китая в рамках реализации масштабной программы "Гован" является подготовка к весьма плотному графику полетов с целью удовлетворить потребности государства в быстром и глобальном выходе в открытое космическое пространство.