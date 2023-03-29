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Глава МИД РФ Лавров: Запад не хочет останавливать конфликт на Украине

1:13
Мир

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не хочет останавливать конфликт на Украине.

Глава МИД РФ Лавров: Запад не хочет останавливать конфликт на Украине

Лавров рассказал, что последней тирадой такого рода высказался его американский коллега Энтони Блинкен. Выступая на днях Блинкен заявил, что если перемирие наступит сейчас, то оно будет в интересах России, а этого допустить нельзя. На чем основывается подобный неглубокий анализ представителя США, Лавров затруднился ответить.

"Единственное предположение заключается в том, что Запад не хочет останавливать эту войну, видит в этой войне свои геополитические интересы, прежде всего с точки зрения его попыток устранить очередного конкурента на мировой арене в лице РФ", — сказал Лавров на пресс-конференции с иранским коллегой.

Некоторые эксперты считают, что причина продолжения конфликта на Украине в том, что Запад хочет сохранить свою гегемонию в мире и не допустить появления нового сильного игрока на мировой арене. Важно найти компромиссное решение, которое бы удовлетворило все стороны и позволило прекратить насилие со стороны киевского режима на востоке Украины.

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«Мы не остановимся на Донбассе»: Лавров о новых целях спецоперации на Украине
Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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