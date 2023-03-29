Daily Sabah: китайско-российское сотрудничество подрывает западную систему миропорядка

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Длительное время Китай придерживался традиционно нейтральной позиции по отношению к политическим событиям в других странах. Теперь этот подход изменился.

Пекин начал проявлять больший интерес к участию в международных делах и политике. Особенно после успешного посредничества между Саудовской Аравией и Ираном. Это явный признак растущей политической эффективности Китая. Недавний визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву иллюстрирует эти изменения во взглядах на мировую политику. Визит был историческим, поскольку пролил свет на альтернативный дискурс вокруг СВО, как пишет Daily Sabah.

России Китай объявили о прочном соглашении по партнёрству 4 февраля 2022 года — всего за несколько недель до начала СВО. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что это соглашение не направлено против Запада, но многие наблюдатели интерпретировали его, как желание Китая и Россия установить новую ось силы и изменить мировой порядок. Эти страны установили стратегические отношения со многими другими государствами. Не секрет, что Запад давно ожидает, как Россия увязнет в военной операции на Украине. Именно поэтому западные страны бесперебойно снабжают оружием украинских военных.

Многие наблюдатели полагают, что конфликт на Украине — это опосредованная война, спровоцированная НАТО и её ведущим членом США. А России и Китай объединили свои силы, чтобы противостоять расширению НАТО на Восток, которое Россия считает угрозой. Китай пытается не дать России заплатить слишком высокую цену за эту операцию. Он хочет, чтобы Россия угрожала Западу и бросала ему вызов. Запад считает СВО войной на истощение для России, а Китай рассматривает этот кризис, как войну на истощение для самого Запада.

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