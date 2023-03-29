Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Промоутер Веры Брежневой проинформировала, что её русскоязычные песни выставлены на продажу
Baijiahao: Россия создаёт группу подлодок "судного дня" с целью поставить США на место
Зеленский боится, что после потери Артёмовска США заставят его пойти на перемирие — Марков
Рогов предупредил, что наступление ВСУ может начаться в любой момент
Fox Business: российская нефть перенаправляется в дружественные страны без снижения продаж
Генерал Липовой назвал слова Зеленского об Артёмовске дешёвым трюком для НАТО
Журналист поставил в тупик представителя генсека ООН Фархана Хака
Телеведущая Ангелина Вовк раскритиковала Филиппа Киркорова за его поведение и неуважение к россиянам
Генерал ВСУ: время работает против нас — Китай начал поставки боеприпасов в РФ

Daily Sabah: китайско-российское сотрудничество подрывает западную систему миропорядка

2:02
Мир

Длительное время Китай придерживался традиционно нейтральной позиции по отношению к политическим событиям в других странах. Теперь этот подход изменился.

Daily Sabah: китайско-российское сотрудничество подрывает западную систему миропорядка

Пекин начал проявлять больший интерес к участию в международных делах и политике. Особенно после успешного посредничества между Саудовской Аравией и Ираном. Это явный признак растущей политической эффективности Китая. Недавний визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву иллюстрирует эти изменения во взглядах на мировую политику. Визит был историческим, поскольку пролил свет на альтернативный дискурс вокруг СВО, как пишет Daily Sabah.

России Китай объявили о прочном соглашении по партнёрству 4 февраля 2022 года — всего за несколько недель до начала СВО. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что это соглашение не направлено против Запада, но многие наблюдатели интерпретировали его, как желание Китая и Россия установить новую ось силы и изменить мировой порядок. Эти страны установили стратегические отношения со многими другими государствами. Не секрет, что Запад давно ожидает, как Россия увязнет в военной операции на Украине. Именно поэтому западные страны бесперебойно снабжают оружием украинских военных.

Многие наблюдатели полагают, что конфликт на Украине — это опосредованная война, спровоцированная НАТО и её ведущим членом США. А России и Китай объединили свои силы, чтобы противостоять расширению НАТО на Восток, которое Россия считает угрозой. Китай пытается не дать России заплатить слишком высокую цену за эту операцию. Он хочет, чтобы Россия угрожала Западу и бросала ему вызов. Запад считает СВО войной на истощение для России, а Китай рассматривает этот кризис, как войну на истощение для самого Запада.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Россия и Китай испугали Пентагон
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Северная Корея готова направить в зону СВО 500 тысяч солдат и воевать на стороне РФ — Сладков

Северная Корея готова присоединиться к специальной военной операции.

Военкор Сладков заявил о готовности КНДР отправить своих солдат в зону СВО на Украине
Царьград: танкисты ВСУ в Великобритании отказались возвращаться на Украину
Во время обучения в Британии только 20 процентов украинских военных сумели показать какие-то знания
Российская ракета уничтожила западные танки — Руденко
ВСУ якобы захватили 15 российских танков Т-90 "Прорыв"
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Обнаружен полигон, где ВСУ разместили западную технику
Германия готовится к войне с США за передел мира — Wsws
Сладков объяснил, почему Россия не уничтожает мосты и железнодорожные узлы на Украине
Сладков объяснил, почему Россия не уничтожает мосты и железнодорожные узлы на Украине
Последние материалы
Михайленко: Москва и Минск мгновенно ответят на появление ДРГ на территории Белоруссии
Диетолог Дюваль предостерегла от злоупотребления леденцами: может развиться гастрит
Власти Ростовской области дали объяснение громким звукам, напугавшим местных жителей
Зампред правительства РФ анонсировала проект о масштабном очищении Волги, Иртыша и других рек
Шурыгин заявил, что наступление ВСУ начнётся с резкой активизации всего фронта
Песков предсказал долгую гибридную войну против РФ со стороны недружественных стран
Певец SHAMAN выступит на дне города в Норильске за восемь миллионов рублей
Песков: власти России не вправе давать Китаю советы по встрече с Зеленским на Украине
NDP: Польша решила захватить Западную Украину под прикрытием благих намерений
Mash: украинские диверсанты пытались прорваться в Брянскую область на двух пикапах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников