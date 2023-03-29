Baijiahao: Россия создаёт группу подлодок "судного дня" с целью поставить США на место

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Страны коллективного Запада во главе с США продолжают провоцировать эскалацию конфликта на Украине. Москва вынуждена поставить Вашингтон на место, предпринимая жёсткие меры. Об этом заявили китайские аналитики.

Президент России Владимир Путин сообщил, что в Белоруссии будет размещено тактическое ядерное оружие. Кроме того, на вооружении Тихоокеанского флота ВМФ РФ скоро появится третья дивизия подводных лодок "судного дня", отметили эксперты.

С базы на Камчатке субмарины смогут выйти по прямой линии в Тихий океан и патрулировать районы около берегов США. Китайские аналитики сравнили появление группы подлодок с бомбой замедленного действия, которая окажется около ворот противника.

"Соединённые Штаты, должно быть, будут очень обеспокоены этим и задумаются, нужна ли им дальнейшая эскалация на Украине", — говорится в публикации Baijiahao.

Атомные подводные лодки "Хабаровск" и "Белгород" называют субмаринами "судного дня", поскольку они могут быть оснащены торпедами "Посейдон". Беспилотный подводный аппарат способен вызывать приливную волну высотой более 300 метров.

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