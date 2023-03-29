Депутат армянского парламента посоветовал Путину не появляться в Армении

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Депутат парламента Армении от правящей партии Гагик Мелконян дал совет Владимиру Путину в связи с решением Гаагского суда об аресте президента РФ.

Мелконян признал, что главу РФ ждёт неизбежный арест, если он приедет в республику.

"Путину лучше остаться в своей стране", — заявил представитель Армении, порекомендовав российскому лидеру решать проблемы с Украиной.

Ранее политолог Сергей Марков назвал решение Армении признать юрисдикцию Гаагского суда пощёчиной России.

Представитель правящей партии напомнил, что Армения ратифицировала документ, признающий юрисдикцию Международного Уголовного суда.

"Я хочу, чтобы он не приезжал в Армению. Если мы уже подписали этот документ, то ему лучше не приезжать в Армению", — объяснил Мелконян в интервью Factor.am.

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