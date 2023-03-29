WT: Россия и Китай создают новый миропорядок, в котором нет места для США

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Власти России и Китая формируют новый мировой порядок, в котором не найдётся места для Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщает The Washington Times.

Как отмечают обозреватели издания, президент США Джо Байден проводит "неуверенную внешнюю политику". Журналисты обвинили его в организации "беспорядочного отступления" американских военных из Афганистана. В редакции газеты считают, что российский лидер Владимир Путин воспринимает действия Байдена как признак упадка США.

"Если РФ и Китай добьются своего, США не только не будут находиться во главе стола переговоров, но даже не получат места в самом дальнем конце", — сказано в публикации.

Обозреватели добавили, что Китай считает Байдена слабым политиком и не желает развивать какие-либо отношения с Вашингтоном. Вместо этого Пекин создаёт новый миропорядок в тесном сотрудничестве с Москвой, резюмировали авторы статьи.

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