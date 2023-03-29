Обозреватель 19FortyFive Дэвис: США уже победили Россию, конфликт на Украине можно заканчивать

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Поддержка, оказанная Соединёнными Штатами Украине, уже помогла ослабить Россию. Если цель Белого дома заключалась в нанесении ущерба российской экономики и вооружённым силам, то она достигнута, заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис.

"Было бы разумно принять эту победу и не жадничать, пытаясь добиться полного военного поражения Путина и его армии", — написал военный эксперт в издании 19FortyFive.

По его словам, дальнейшее противостояние с РФ поставит под вопрос само существование США: стремление победить Россию на поле боя закончится ядерной войной. Это подтвердили российские власти, заявив о желании разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

"Игнорирование многомегатонного слона в комнате может привести к мрачному, потенциально катастрофическому исходу для Запада", — сделал вывод аналитик.

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