Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: Киев мобилизует наркоманов с судимостью и раздаёт им запрещённые вещества
Посольство РФ: подрыв "Северных потоков" мог обернуться экологической катастрофой
В Австралии приготовили фрикадельку из мяса мамонта
Мобильные пункты по вербовке в ЧВК "Вагнер" развернули в Коми
Юлия Высоцкая похвасталась стройной фигурой
La Stampa: Берлускони с своей подругой ищут бункер на случай ядерной войны
Часть парка за 200 млн рублей в Уфе затопило
Военкор Сладков заявил, что ядерной войной СВО не закончится, так как России нужна победа
Newsmax: Путин выбрал любопытное время для мощного давления на НАТО со стороны Белоруссии

Yeni Safak: США неминуемо рухнет по примеру Древнего Рима

0:41
Мир

Соединённые Штаты Америки, возомнившие себя империей, неминуемо падут, считают турецкие аналитики. По их мнению, Вашингтон повторяет судьбу Древнего Рима.

Yeni Safak: США неминуемо рухнет по примеру Древнего Рима

Американские власти не сожалеют о пролитой крови в Ираке, Сирии и прочих странах с "неугодным" режимом, однако "длиться вечно" это не может.

"США, превратившиеся из республики в империю, повторяют историю Древнего Рима. Как и Рим, "Американская империя" рухнет", — заявили аналитики Yeni Safak.

Авторы подчеркнули, что "величие" Штатов начинает подходить к концу, но власти не делают ничего, чтобы его "спасти".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Вашингтоне приуныли: важное решение Путина и Лукашенко
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Северная Корея готова направить в зону СВО 500 тысяч солдат и воевать на стороне РФ — Сладков

Северная Корея готова присоединиться к специальной военной операции.

Военкор Сладков заявил о готовности КНДР отправить своих солдат в зону СВО на Украине
The Guardian: танкисты ВСУ в Великобритании отказались возвращаться на Украину
Во время обучения в Британии только 20 процентов украинских военных сумели показать какие-то знания
ВСУ якобы захватили 15 российских танков Т-90 "Прорыв"
Германия готовится к войне с США за передел мира — Wsws
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Садальский намекнул на будущее Иосифа Пригожина одной фотографией
"Это отвратительно": Байден шокировал американцев шуткой после стрельбы в школе
Появилось видео переброски к фронту колонны бронетехники США
Появилось видео переброски к фронту колонны бронетехники США
Последние материалы
В Австралии приготовили фрикадельку из мяса мамонта
29 марта: Ниагарский водопад, "Евгений Онегин" и взрывы в метро
Мобильные пункты по вербовке в ЧВК "Вагнер" развернули в Коми
Юлия Высоцкая похвасталась стройной фигурой
La Stampa: Берлускони с своей подругой ищут бункер на случай ядерной войны
Часть парка за 200 млн рублей в Уфе затопило
Рожденные 29 марта Овны наблюдательны
Военкор Сладков заявил, что ядерной войной СВО не закончится, так как России нужна победа
Newsmax: Путин выбрал любопытное время для мощного давления на НАТО со стороны Белоруссии
Эксперт о том, как рисовать аниме: "Главное — это большие и яркие глаза"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников