Yeni Safak: США неминуемо рухнет по примеру Древнего Рима

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Соединённые Штаты Америки, возомнившие себя империей, неминуемо падут, считают турецкие аналитики. По их мнению, Вашингтон повторяет судьбу Древнего Рима.

Американские власти не сожалеют о пролитой крови в Ираке, Сирии и прочих странах с "неугодным" режимом, однако "длиться вечно" это не может.

"США, превратившиеся из республики в империю, повторяют историю Древнего Рима. Как и Рим, "Американская империя" рухнет", — заявили аналитики Yeni Safak.

Авторы подчеркнули, что "величие" Штатов начинает подходить к концу, но власти не делают ничего, чтобы его "спасти".

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