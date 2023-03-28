В Верховной Раде Украины заявили о необходимости закончить конфликт в 2023 году

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

В Верховной Раде Украины призвали как можно скорее закончить конфликт. Как заявил депутат украинского парламента Руслан Стефанчук, СВО должна завершиться уже в 2023 году. При этом он отметил, что Украина просто неспособна "сражаться до полного изнеможения, как Россия".

"Весь мир сейчас ждет не просто победы для Украины, а еще и быстрой победы", — сказал политик.

По мнению Стефанчука, Россия обладает несопоставимо большими ресурсами. И если конфликт затянется, то для Украины это будет означать катастрофу.

Для "победы" Украины Стефанчук попросил Запад как можно скорее и в максимально возможных объемах передать Киеву все имеющиеся системы вооружений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.