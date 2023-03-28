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В Верховной Раде Украины заявили о необходимости закончить конфликт в 2023 году

0:47
Мир

В Верховной Раде Украины призвали как можно скорее закончить конфликт. Как заявил депутат украинского парламента Руслан Стефанчук, СВО должна завершиться уже в 2023 году. При этом он отметил, что Украина просто неспособна "сражаться до полного изнеможения, как Россия".

В Верховной Раде Украины заявили о необходимости закончить конфликт в 2023 году

"Весь мир сейчас ждет не просто победы для Украины, а еще и быстрой победы", — сказал политик.

По мнению Стефанчука, Россия обладает несопоставимо большими ресурсами. И если конфликт затянется, то для Украины это будет означать катастрофу.

Для "победы" Украины Стефанчук попросил Запад как можно скорее и в максимально возможных объемах передать Киеву все имеющиеся системы вооружений.

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Украины скоро не станет. Политолог озвучил план раздела
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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