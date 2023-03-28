Экс-премьер Польши Туск заявил, что его дед был "временно фашистом"

0:38 Your browser does not support the audio element. Мир

На политическую сцену Польши снова вернулось дело "дедушки из вермахта". Бывший премьер-министр страны, а сейчас главный оппозиционер Дональд Туск признался, что его дед служил фашистам, хотя и "по принуждению". Об этом пишет портал EADaily.

В коротком ролике, посвящённом силезским повстанцам, Туск рассказал о своём дедушке, которого призвали в вермахт во время Второй мировой войны. По словам политика, он был арестован гестапо в 1939 году и отправлен в концлагерь, а в конце войны "насильно включён в состав вермахта".

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