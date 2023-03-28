Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Овсянникова заявила, что сбежавший из-под суда отец Маши Москалёвой, находится "в надёжных руках"
Украинская певица Алина Паш поделилась впечатлениями о фронте: свиньи едят тела
ВВС США рассказали о неудачном испытании гиперзвукового оружия и пообещали "извлечь урок"
CNN: США изменили маршруты полётов БПЛА после падения MQ-9 Reaper в Чёрном море
Ищенко: крах фронта под Авдеевкой для ВСУ катастрофичнее, чем в Бахмуте
В Тюмени продлён арест молодых людей, обвиняемых в подготовке теракта
Эксперт рассказал об особенностях страхования недвижимости
The Last of Us Part I вышла на ПК
РВ: ВСУ перебрасывают к фронту колонны американской бронетехники

Экс-премьер Польши Туск заявил, что его дед был "временно фашистом"

0:38
Мир

На политическую сцену Польши снова вернулось дело "дедушки из вермахта". Бывший премьер-министр страны, а сейчас главный оппозиционер Дональд Туск признался, что его дед служил фашистам, хотя и "по принуждению". Об этом пишет портал EADaily.

Экс-премьер Польши Туск заявил, что его дед был "временно фашистом"

В коротком ролике, посвящённом силезским повстанцам, Туск рассказал о своём дедушке, которого призвали в вермахт во время Второй мировой войны. По словам политика, он был арестован гестапо в 1939 году и отправлен в концлагерь, а в конце войны "насильно включён в состав вермахта".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Артамонов честно про коллективный Запад и его гнилую суть
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Поплавская призвала Пригожина не "отпираться" в вопросе подлинности записи разговора с критикой властей

Яна Поплавская не верит опровержению Иосифа Пригожина.

Яна Поплавская призвала Пригожина не отрицать подлинность записи телефонного разговора с критикой властей
Военкор Сладков заявил о готовности КНДР отправить своих солдат в зону СВО на Украине
Северная Корея готова направить в зону СВО 500 тысяч солдат и воевать на стороне РФ — Сладков
Стало известно, что могло быть настоящей целью дрона ВСУ "Стриж"
Во время обучения в Британии только 20 процентов украинских военных сумели показать какие-то знания
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
ВСУ якобы захватили 15 российских танков Т-90 "Прорыв"
Создавший "Сбермакрет" бизнесмен Дмитрий Жулин и его девушка стали жертвами лекарства "Лаеннек"
Как будут уничтожены немецкие танки Leopard, рассказал военный эксперт
Как будут уничтожены немецкие танки Leopard, рассказал военный эксперт
Последние материалы
В Тюмени продлён арест молодых людей, обвиняемых в подготовке теракта
Эксперт рассказал об особенностях страхования недвижимости
Экс-премьер Польши Туск заявил, что его дед был "временно фашистом"
Отношения России и Средней Азии знали лучшие времена
The Last of Us Part I вышла на ПК
РВ: ВСУ перебрасывают к фронту колонны американской бронетехники
Доктор Мясников предупредил о риске возникновения инсульта при повышенном сахаре
Экономист о погашении старого кредита за счёт нового займа: может стать дорогой к большим проблемам
Учёный из США Рохац: после конфликта Украина будет поглощена Польшей
Росатом анонсировал проект по ветроэнергетике в Ульяновской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников