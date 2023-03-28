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Учёный из США Рохац: после конфликта Украина будет поглощена Польшей

1:13
Мир

После того, как завершится украинский конфликт, западная Украина станет частью нового объединения во главе с Польшей. Такой прогноз дал старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохац в материале для издания Foreign Policy.

Учёный из США Рохац: после конфликта Украина будет поглощена Польшей

"Только представьте, по окончанию конфликта Польша и Украина образуют общее федеративное или конфедеративное государство, будут следовать единой внешней и оборонной политике, а украинцы почти мгновенно станут членами НАТО и ЕС", — сказано в статье.

Эксперт убеждён, что Украине, объединённой с Польшей, будет намного проще достичь своих целей по членству в ЕС и получению гарантий безопасности от США, тогда как у Незалежной в её нынешнем статусе на это может уйти десятки лет. К тому же милитаризованная Украина, которую не устроит исход конфликта с РФ, станет тяжким бременем для Запада, напомнил Рохац.

Эксперт уверен, что поглощение Украины Польшей будет на руку всем, и прежде всего США и ЕС, так как в таком случае ему предстоит выполнять роль барьера между Россией и Восточной Европой.

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Украины скоро не станет. Политолог озвучил план раздела
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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