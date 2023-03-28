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Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский делает из Украины государство из романа Оруэлла "1984"

1:04
Мир

Все действия украинского лидера Владимира Зеленского направлены на создание государства, которое описал британский писатель Джордж Оруэлл в своём романе-антиутопии "1984". Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский делает из Украины государство из романа Оруэлла "1984"

"Все скрывается, мы с вами видим абсолютную цензуру, как в романе Оруэлла "1984". Украина превращается в то самое государство, которое он описывал", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Результатом политики Зеленского станет установление на Украине жёсткой диктатуры, считает эксперт. И надеяться на лучшее украинцам не приходится, потому что все заявления и обещания президента Украины максимально расходятся с реальностью. 

Соскин добавил, что киевские власти упорно замалчивают ещё одну серьёзную проблему - демографическую. Пока реальные цифры скрываются, Украина неумолимо движется к катастрофе, уверен политолог.

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Украины скоро не станет. Политолог озвучил план раздела
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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