Al Jazeera: Буш делал все то же, что и Путин, но почему ему это сошло с рук?

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Действия российского лидера на Украине подвергаются жесточайшей мировой критике, но он ведёт себя точно так же, как действовал Джордж Буш младший во время операции в Ираке. И здесь наглядно прослеживается потрясающие по уровню лицемерия западные двойные стандарты.

Вторжение американской армии 2003 года называлась операцией "Иракская свобода", но для миллионов жителей этой страны всё было совсем не так. На прошлой неделе исполнилось 20 лет с начала позорной войны, которую даже тогдашний генсек ООН Кофи Аннан называл незаконной. Но это не остановило США и их союзников в Ираке.

Чему мы действительно научились на войне, так это отвратительнейшему лицемерию и навешиванию ярлыков в конфликтах, если смотреть через призму Запада. Америка разрушила Ирак, погрузила его на годы в пучину террористических атак, смертей, бесконечной гражданской войны, которая последовала после репрессивной оккупации. Всё это продолжает разрушать жизни миллионов людей. Однако президенту США Джо Байдену потребовались считанные недели, чтобы осудить своего российского коллегу и назвать его военным преступником после начала СВО.

Но как же насчёт собственной воинственности, господин Байден? Колумнист Al Jazeera напоминает, что нынешний президент США горячо выступал за войну в Ираке за годы до того, как Джордж Буш вступил в должность. Всего за несколько дней военных действий США в Ираке погибло более 15 тысяч мирных граждан в результате тактики США под названием "Шок и трепет" в виде сплошных бомбардировок. А общее число погибших мирных жителей на территории Украины с начала СВО оценивается в восемь тысяч человек.

Россия страдает от жесточайших санкций многих западных стран и их союзников, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Но мы не видели ничего подобного в случае с США, Великобританией, Джорджем Бушем и Тони Блэром.

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