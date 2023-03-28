Автор NDP Галась заявил, что США хотят развязать Третью мировую войну руками Польши

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Решение президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии вызвало настоящий шок среди мировых лидеров. Однако российский лидер сделал это заявление не просто так, а сразу после того как Лондон объявил о намерении передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном, заявил польский аналитик Марек Галась в материале для Niezależny Dziennik Polityczny (NDP). Эксперт напомнил, что США имеют не менее 100 ядерных боеголовок, хранящихся на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции, но это совсем не беспокоит лидеров Европы.

Галась подчеркнул, что русские, белорусы и поляки выступают против вооружённых конфликтов, однако Варшава намерена вступить в борьбу с Москвой из-за давления со стороны Вашингтона.

"США подробно "объяснили" нашему правительству, как надо ненавидеть русских, напомнили все исторические ошибки поляков с Россией и заверили, что без мести не обойтись", — указал аналитик.

Если американцы сумели сделать из украинцев своё "пушечное мясо", то ещё проще будет бросить поляков "в печь" для ослабления России. Развязать Третью мировую войну руками других — довольно выгодная затея для США, заявил Галась.

"Поэтому мы не должны сосредотачиваться на возможном размещении ядерного оружия в Белоруссии, а внимательно следить за указаниями США для польской власти в этом отношении и отвечать на них со всей твёрдостью", — сделал вывод обозреватель.

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