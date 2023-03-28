Politico: используемые Россией в рамках СВО бронежилеты имеют китайский след

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир

Производитель бронежилетов из России получает для них китайские компоненты. И эти изделия активно используются в рамках СВО.

В 2022 году несколько китайских компаний, включая и одну, связанную с правительством, отправляли детали для производства бронежилетов Klass российской компании, имеющей связи с Национальной гвардией и правоохранительными органами. Таковы таможенные и торговые данные, полученные Politico от агрегатора таможенных данных Import Genius.

Бронежилеты производства этой компании используются российскими войсками на Украине, судя по фотографиям и видео в интернете. А продающие эти жилеты через eBay украинцы говорят, что взяли их прямо с поля боя. Пока неясно, насколько широко применяются российскими военными жилеты Klass, но это первое подтверждение того, что российские солдаты на Украине используют средства защиты китайского производства.

Данная информация подчёркивает, что Россия продолжает полагаться на помощь Китая в своих действиях в рамках СВО на Украине. И это несмотря на всё давление, которое Запад оказывает на Пекин с тем, чтобы тот сократил поддержку Москвы.

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