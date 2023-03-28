Песков констатировал "оставляющие желать лучшего" отношения с Германией

Отношения России и Германии не сулят ничего хорошего из-за решения Берлина нарастить поставки оружия Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В целом эти отношения оставляли желать лучшего… ничего хорошего подобные действия и решения не сулят", — сказал Песков журналистам.

Таким образом представитель Кремля оценил перспективы российско-немецких отношений после решения Берлина в отношении Киева.

Ранее в министерстве финансов ФРГ пообещали добиться увеличения военной помощи Украине с 2,2 миллиарда до 5,4 миллиарда евро в 2023 году, ввиду больших потерь техники, которые несут ВСУ.

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