Песков анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии

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Москва начала подготовку к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, следует из заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, мероприятие запланировано на апрель 2023 года. Он отметил, что стороны обсудят вопросы безопасности на фоне "недружественного окружения", а также темы, связанные с дальнейшим развитием партнёрских отношений между странами.

"У нас действительно будет Высший госсовет, он в апреле готовится", — подчеркнул Песков на регулярном брифинге.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил размещение тактического ядерного оружия России в республике, если Запад предоставит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. Представители Пентагона сообщили, что США не планируют менять готовность своих ядерных сил после заявления белорусского лидера.

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