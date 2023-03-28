Захарова: США и Германия попались на вбросе ложных версий терактов на "Северных потоках"

Власти США и Германии сознательно вбросили в средства массовой информации ложные версии ЧП на "Северных потоках", следует из заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По её словам, фейковые теории о теракте были необходимы Берлину и Вашингтону для отвлечения внимания от статей журналиста Сеймура Херша, который по итогам собственного расследования признал США и Норвегию организаторами взрывов.

"Самое ужасное, что они абсолютно спалились, вбросив это и через американские, и через немецкие издания", — подчеркнула Захарова в эфире "Первого канала".

Как пояснила дипломат, газеты США и Германии, обнародовавшие ложные сведения о ЧП, отражают взгляды правящих кругов своих государств.

Ранее Херш сообщил, что американские власти начали готовиться к подрыву "Северных потоков" с 2021 года. Он уже неоднократно обвинял США и НАТО в совершении теракта на газопроводах.

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