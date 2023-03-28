TopWar: России придётся наступать до Киева, как когда-то наши деды в 1941 году

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Эксперты все чаще говорят о весеннем наступлении ВСУ, и о перспективах украинской стороны, сообщает TopWar. В связи с этим возникает вопрос, а что ждет россиян и что наши военные смогут предложить в качестве ответного удара?

Недооценка противника опасна, а рассчитывать на то, что украинцы "скоро закончатся", пока не приходится. ВСУ выбрали новую концепцию — это не окопная война с артиллерией, а скоростная атака танков, БПЛА, штурмовиков с быстрым захватом территорий.

ВС РФ оборудовали эшелонированную оборону со средствами борьбы с бронетехникой противника, ПВО, ВКС, танками, опорными пунктами и укрепрайонами и т. д. Но России придется рано или поздно переходить к маневренной войне.

Уничтожать врага в "котлах" проще, чем выбивать противника из каждого населенного пункта. Щадящего режима уже не получится, так как украинские солдаты без рефлексий используют дома и крыши многоэтажек для оборудования позиций.

Отдельный разговор о нападениях на приграничные территории РФ. В связи с участившимися инцидентами придется подтягивать ближе к границе войска, способные отразить атаку.

"Необходимы мобильные подразделения, а лучше — части ВДВ или ДШБ, тогда будет чем отражать украинскую агрессивную активность. Эту кампанию Россия выиграет, проиграть в таких условиях довольно сложно. Просто нужно понять, как Россия может нанести удар, который поставит само наступление под большой вопрос или существенно уменьшит его мощь", — считают авторы.

Победить в окопной войне невозможно. Особенно тогда, когда против тебя воюют экономически могущественные государства. Необходимо наступать. Как когда-то наши деды в 1941 году начали под Москвой, так мы должны начать, поясняет эксперт.

И начать — и дойти до цели, будь то Одесса, Киев или границы с Европой…

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