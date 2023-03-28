Экс-депутат Рады Кива: Михаила Подоляка скоро уволят из Офиса президента

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В скором времени советник руководителя Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк будет отстранён от должности. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива, ссылаясь на собственные источники в ОП.

"Михаила Подоляка в ближайшее время уволят из офиса президента Зеленского", — указал он в своём Telegram-канале.

Кива назвал Подоляка "главным ястребом" вооружённого конфликта.

Ранее советник руководителя ОП прокомментировал массовые отставки украинских чиновников и отметил, что Киев не будет "закрывать глаза" на нарушения.

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