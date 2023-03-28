Человеческая история ещё не видела союзов, подобных альянсу России и Китая, заявил бывший аналитик Центрального разведуправления США Ларри Джонсон.
Уникальность российско-китайских отношений в том, что страны взаимно дополняют друг друга: КНР — это величайшая промышленная держава, а Россия — главный мировой поставщик сырья и редкоземельных минералов, пояснил эксперт в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
К тому же, добавил Джонсон, РФ выделяется среди прочих держав впечатляющей военной промышленностью.
Аналитик напомнил, что Соединённые Штаты пытаются "вбить клин" между Москвой и Пекином последние 30 лет, но все попытки Вашингтона так и не увенчались успехом.
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