Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Уникальный союз России и Китая не имеет аналогов в истории

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Человеческая история ещё не видела союзов, подобных альянсу России и Китая, заявил бывший аналитик Центрального разведуправления США Ларри Джонсон.

Уникальность российско-китайских отношений в том, что страны взаимно дополняют друг друга: КНР — это величайшая промышленная держава, а Россия — главный мировой поставщик сырья и редкоземельных минералов, пояснил эксперт в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

К тому же, добавил Джонсон, РФ выделяется среди прочих держав впечатляющей военной промышленностью.

Аналитик напомнил, что Соединённые Штаты пытаются "вбить клин" между Москвой и Пекином последние 30 лет, но все попытки Вашингтона так и не увенчались успехом.

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