Baijiahao: за выходку Британии в Чёрном море Путин "дал пощёчину" США

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В марте власти Великобритании направили стратегический самолёт-разведчик и два истребителя в район над Чёрным морем, БПЛА подлетели к Крыму на довольно близкое расстояние. Однако за просчёт Лондона российский президент Владимир Путин "отвесил пощёчину" США и всему блоку НАТО, заявили китайские аналитики.

Так, по мнению авторов, Лондон "обнажил меч" и дал понять, что Крым может быть атакован. Однако британская сторона могла не поставить Вашингтон в известность о своих намерениях.

"Чтобы наказать США и Британию и сдержать весь блок НАТО, Владимир Путин отвесил пощёчину Вашингтону, — считают авторы Baijiahao. — Путин действительно сделал очень умный ход. Размещая тактическое ядерное оружие в Белоруссии, он не только ответил США и Британии, но и положил начало мощной контратаке против НАТО".

По их мнению, Минск в скором времени "обретёт мощь" и "напугает" Запад. Размещение ТЯО на территории Белоруссии стало чётким сигналом для Вашингтона и прочих союзников альянса, что Москва готова на решительный ответ.

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