Украинцы требуют у Зеленского запретить снаряды с обеднённым ураном

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Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал петицию, которая требует ввести законодательный запрет на использование урановых снарядов ВСУ.

Боеприпасы с обеднённым ураном наносят огромный вред окружающей среде, а их использование приводит к росту числа онкологических заболеваний. Образовавшиеся в результате взрыва такого снаряда пыль и микрочастицы надолго загрязняют почву и грунтовые воды, а потому использование боеприпасов является "преступлением против человечества и планеты", гласит обращение на официальном сайте украинского президента.

"Требую положительно рассмотреть эту петицию и принять меры предосторожности, чтобы исключить возможность использования таких боеприпасов со стороны ВСУ", — пишет автор петиции.

Если инициатива наберёт 25 тысяч голосов за три месяца, её придётся рассмотреть Зеленскому.

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