РИА Новости: на раздел Украины претендует худший из союзников России в лице Румынии

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Из всех государств, созданных с помощью русского народа, наиболее русофобским является Румыния. РФ нашла своего рода союзника в лице сенатора Диана Шошоакэ. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Дмитрий Бавырин.

Шошоакэ называет Украину террористическим государством, а Владимира Зеленского - новым Гитлером. Сенатор обещает помочь нашей стране открытием второго фронта. Шошоакэ также предложила законопроект о разрыве договора о дружбе с Украиной, введении войск и аннексии территорий, которые когда-то входили в Румынию.

Бавырин считает, что если бы это происходило в XX веке, то соседи Украины отрезали бы от неё кусок территории, киевский режим был бы свергнут за несколько недель, Россия бы сэкономила значительные ресурсы и силы, а затем договорилась бы с западными партнёрами о новых правилах игры и разделе влиятельных сфер в Европе. Польша поддержала бы этот подход.

Однако в настоящее время Вашингтон определяет внешнюю политику большинства соседей Украины и требует полной поддержки Киева, запрещая другие возможные сценарии. Тем не менее, румынский сенатор выступила в защиту суверенитета и национальных интересов своей страны.

Бавырин отмечает, что России не стоит обращать внимание на Шошоакэ. Сенатор не обладает достаточной властью, чтобы эффективно выступать против Соединённых Штатов. Кроме того, в прошлом румыны проявляли коварство и неоднократно вели интриги против России.

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